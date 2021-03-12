Galatasaray'da sular durulmuyor! Sıra Etebo, Ozornwafor ve Onyekuru'ya geldi

Galatasaray Belhanda'nın menajerliğini üstelenen William D'Avila ile çalışmama kararı aldı. Yönetim Etebo, Onyekuru ve Ozornwafor'u da takımdan gönderecek.

12 Mart 2021 Cuma - 8:15 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 9:51
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Yönetimin aldığı sürpriz Younes Belhanda kararının perde arkasında ilginç detaylar yatıyor. Ocak 2018'de başkan seçilen Mustafa Cengiz, 7 transfer dönemi gördü ve en çok işi William D'Avila isimli menajerle yaptı. Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satılmasını sağlayan D'Avila sonraki süreçte Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürürken Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'yu getirdi. Belhanda'nın da menajerliğini üstlenen William D'Avila ile sarı-kırmızılı kulüp artık çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray sezon sonunda da Etebo ve Ozornwafor'a veda edecek.
 
SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU DEĞİL
 
D'Avila'nın oyuncusu olan Henry Onyekuru'da ise belirsizlik hakim. Monaco'dan kiralanan Onyekuru'nun sözleşmesinde geçerli 4.3 milyon Euro satın alma maddesi zorunlu değil. Arkadaşlarının "Takım oyununu bozuyor" diyerek eleştirmeye başladığı Nijeryalı yıldız, 7 maçtır suskun. Performansında değişiklik olmaması halinde Onyekuru ile devam edilmeyeceği yönetimde konuşulmaya başlandı. İlk 2 maçında 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, son haftalarda kaçırdığı gollerle yaşanan puan kayıplarına sebep oldu.
 
KAPTANLARDAN 10'A VEDA
 
Arda Turan: "G.Saray'a katkıların için teşekkürler. Şans, başarı ve mutluluk diliyorum. Seninle oynamak zevkliydi."
Muslera: "Galatasaray'a katkıların ve ayrıca birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin adına en iyisini diliyorum."
 
LUYİNDAMA&YEDLİN DÖNÜYOR
 
Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puan kaybeden Galatasaray bu 2 maçta kalesinde 4 gole engel olamadı. Kayseri deplasmanında savunma değişecek. Luyindama stopere, Yedlin de sağ beke dönecek. Fatih Terim artık ceza ya da sakatlık olmadığı sürece Muslera'nın önünde Yedlin-Luyindama-Marcao- Saracchi dörtlüsüne görev verecek.

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Etiketler: Ozornwafor etebo belhanda onyekuru D'Avila galatasaray
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