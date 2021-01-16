Galatasaray'da talihsiz sakatlık! En az 1 ay yok

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Assem Marei'nin parkelerden en az 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 13:18
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş derbisi öncesi flaş Muslera gelişmesi Taylan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ın da belgeleri ortaya çıktı Fatih Terim 6 ay önce istediği Szalai'ye Fenerbahçe imza attırdı Galatasaray istedi Cadiz ve Anderlecht devreye girdi Müjde! Galatasaray transfer kaynağını buldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Assem Marei'nin bileğinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
"Assem Marei, takımımızın hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.
 
Oyuncumuzun sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edilmiştir.
 
Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir. Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz."
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Assem Marei galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tan Trabzonspor'da Berat Özdemir'den sonra bir transfer daha! Hem de Juventus'tan
Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği...Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci bombasını patlattı! Sponsor desteği... Ali Akman transferinde son dakika! Dünya devine evet dedi Galatasaray yıkıldıAli Akman transferinde son dakika! Dünya devine evet dedi Galatasaray yıkıldı Fenerbahçe'de yeni transferler açıklandı 4 futbolcuya yol göründüFenerbahçe'de yeni transferler açıklandı 4 futbolcuya yol göründü
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.