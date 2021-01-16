Galatasaray'da talihsiz sakatlık! En az 1 ay yok

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Assem Marei'nin bileğinden yaşadığı sakatlığı sebebiyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Assem Marei, takımımızın hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.

Oyuncumuzun sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde ayak dış bağlarında üçüncü evre zedelenme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci 4-6 hafta olarak öngörülmektedir. Assem Marei'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini dileriz."