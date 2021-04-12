Galatasaray'da tarih tekrar ediyor!

Galatasaray bu sezon da şampiyonluk yarışından, tıpkı geçen yıl olduğu şekilde uzaklaştı. 1 yıl arayla benzer tablolar yaşandı.

12 Nisan 2021 Pazartesi - 12:24 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 12:47
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Galatasaray bu sezon da şampiyonluk yarışından, tıpkı geçen yıl olduğu şekilde uzaklaştı.  Geçen yılki sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste puan kayıpları yaşandı. Bu altı maçta sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi, söz konusu dönemde 14 puan kaybına maruz kaldı.Bu sezon da yine ligin ikinci yarısında sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalandı. Bunun hemen ardından ise 6 maçlık periyotta sarı-kırmızılılar sadece 5 puan toplayabildi ve 13 puan kaybetti. (Milliyet)
 

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Etiketler: Süper Lig Galatasaray şampiyonluk yarışı
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