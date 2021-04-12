Galatasaray'da tarih tekrar ediyor!

Galatasaray bu sezon da şampiyonluk yarışından, tıpkı geçen yıl olduğu şekilde uzaklaştı. Geçen yılki sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste puan kayıpları yaşandı. Bu altı maçta sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi, söz konusu dönemde 14 puan kaybına maruz kaldı.Bu sezon da yine ligin ikinci yarısında sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalandı. Bunun hemen ardından ise 6 maçlık periyotta sarı-kırmızılılar sadece 5 puan toplayabildi ve 13 puan kaybetti. (Milliyet)