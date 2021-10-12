Galatasaray'da tarihi an! Sponsorluk anlaşması imzalandı: İşte stadın yeni ismi

Galatasaray'da tarihi imzalar atıldı. Galatasaray Kulübü, Nef'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarihe geçen sponsorluk anlaşmasının kulübe 725 milyon lira gelir sağlayacağını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.

12 Ekim 2021 Salı - 14:27
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Cebrail Karayel sürprizi Fatih Terim'in planı belli! Genç takım, baskı, pres... Fatih Terim vazgeçmiyor! Bir Gedson Fernandes hamlesi daha Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam Burak Elmas geldi gerginlik bitti! Ali Koç ile ortak proje

Galatasaray yönetimi, Nef'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.
 
Basın toplantısında ilk söz alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas şöyle konuştu: "Seçim döneminde taraftarlara sözler vermiştik. Bunları yerine getirmek için çabalıyoruz. Galatasaray tarihinin en iyi stadyum sponsorluk anlaşmasını imzaladık.  Bu görüşmeler sırasında sevgili Erden Timur, G.Saray'ın içine sinen teklifi sundu. Bu birlikteliğin başka bir özelliği var. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.
 
"G.Saray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşması"  
Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. 10 sezon için bir anlaşma. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL + KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.
 
"Artan rakamlarla nakit gelecek"
Bu anlaşma 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek. 
 
"Biz G.Saray'ın geleceğini kurtarıyoruz"
Bir iki seneyi kurtarıp popüler olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz. Borç azaltıyoruz. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz. Erden Bey'in bu dönem Galatasaray'a, Türk sponsoruna verdiği desteği çok takdir etmek lazım. Ülkemizin, sporumuzun içinde bulunduğu koşullarda birçok spor dalımız sponsor bulmakta zorlanıyor. Erden Bey vizyoner bir tutumla Türkiye'nin en büyük markalarından ikisini bir araya getirdi." 
 
Başkan Elmas 10 numaralı formayı Erden Timur'a verdi
Başkan Burak Elmas, anlaşma imzalandıktan sonra 10 numaralı formayı Erden Timur’a verirken “10 numara transferini gerçekleştirdik” dedi. 
 
Erden Timur: "Bu birliktelik bizim için onur verici"
Daha sonra konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Benim için kolay bir basın toplantısı değil. Bundan önce birçok toplantı yaptık ama ilk forma sponsorluğunun birinci senesinde de aynı şey olmuştu. Sadece verilerle konuşabileceğimiz bir şey değil. İnsan duygularından ibaret, şimdiden affola. Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası anlamda dünyada en değerli 1-2 markasından biri. Nef son yıllarda global yolculuğa çıkmış, kendi sektörümüzde uluslararası marka hedefi olan bir marka. Bu birliktelik bizler için onur verici. Galatasaray'ın bizim için bir ev. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılmaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Bir taraftan da ben hem Nef'in yönetim kurulu başkanıyım hem de saklayamam Galatasaraylıyım. Bizim için buranın adı Ali Sami Yen Stadyumu'dur. En önemli bilincimiz bu isme layık olmak. İnsan çift kimlikle yaşayamaz. Buranın ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Tüm Galatasaraylılar için en değerli isim. Nef inşallah o sorumluluğun farkında olarak, onun dışında Galatasaray'a daha farklı değerler katarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürecektir. Mahcup olmayacağımızı ve hakkını vereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray sponsor imza NEF sponsorluk anlaşması stadın yeni ismi
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık'tan sert tepki: Futbolcu yerine eşek alsaydım! Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık'tan sert tepki: Futbolcu yerine eşek alsaydım!
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Oğuzhan Özyakup ve N'Sakala'ya sözleşme şoku... Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Oğuzhan Özyakup ve N'Sakala'ya sözleşme şoku... Galatasaray'da Gustavo Assuncao'yu 6 diye aldılar 10 numara çıktı!Galatasaray'da Gustavo Assuncao'yu 6 diye aldılar 10 numara çıktı! Letonya maçında mucizeyi ateşledi! Serdar Dursun için Şenol Güneş'in sözleri çok konuşuldu: Olay iddia...Letonya maçında mucizeyi ateşledi! Serdar Dursun için Şenol Güneş'in sözleri çok konuşuldu: Olay iddia...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.