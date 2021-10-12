Galatasaray'da tarihi an! Sponsorluk anlaşması imzalandı: İşte stadın yeni ismi

Galatasaray yönetimi, Nef'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.

Basın toplantısında ilk söz alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas şöyle konuştu: "Seçim döneminde taraftarlara sözler vermiştik. Bunları yerine getirmek için çabalıyoruz. Galatasaray tarihinin en iyi stadyum sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bu görüşmeler sırasında sevgili Erden Timur, G.Saray'ın içine sinen teklifi sundu. Bu birlikteliğin başka bir özelliği var. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.

"G.Saray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşması"

Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. 10 sezon için bir anlaşma. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL + KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.

"Artan rakamlarla nakit gelecek"

Bu anlaşma 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.

"Biz G.Saray'ın geleceğini kurtarıyoruz"

Bir iki seneyi kurtarıp popüler olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz. Borç azaltıyoruz. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz. Erden Bey'in bu dönem Galatasaray'a, Türk sponsoruna verdiği desteği çok takdir etmek lazım. Ülkemizin, sporumuzun içinde bulunduğu koşullarda birçok spor dalımız sponsor bulmakta zorlanıyor. Erden Bey vizyoner bir tutumla Türkiye'nin en büyük markalarından ikisini bir araya getirdi."

Başkan Elmas 10 numaralı formayı Erden Timur'a verdi

Başkan Burak Elmas, anlaşma imzalandıktan sonra 10 numaralı formayı Erden Timur’a verirken “10 numara transferini gerçekleştirdik” dedi.

Erden Timur: "Bu birliktelik bizim için onur verici"