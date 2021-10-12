Galatasaray'da tarihi an! Sponsorluk anlaşması imzalandı: İşte stadın yeni ismi

12 Ekim 2021 Salı - 14:27
Galatasaray yönetimi, Nef'le sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Ali Sami Yen Spor
Kompleksi NEF Stadyumu" oldu.
Basın toplantısında ilk söz alan Galatasaray
Başkanı Burak Elmas
şöyle konuştu: "Seçim döneminde taraftarlara sözler vermiştik. Bunları yerine getirmek için çabalıyoruz. Galatasaray tarihinin en iyi stadyum sponsorluk anlaşmasını imzaladık. Bu görüşmeler sırasında sevgili Erden Timur, G.Saray'ın içine sinen teklifi sundu. Bu birlikteliğin başka bir özelliği var. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.
"G.Saray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşması"
Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. 10 sezon için bir anlaşma. Toplam 725 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL + KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.
"Artan rakamlarla nakit gelecek"
Bu anlaşma 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.
"Biz G.Saray'ın geleceğini kurtarıyoruz"
Bir iki seneyi kurtarıp popüler olmak istemiyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini kurtarıyoruz. Borç azaltıyoruz. Tüm ilave kaynaklarda borçları ödenebilir, operasyonu devam ettirilebilir hale getirmek istiyoruz. Erden Bey'in bu dönem Galatasaray'a, Türk sponsoruna verdiği desteği çok takdir etmek lazım. Ülkemizin, sporumuzun içinde bulunduğu koşullarda birçok spor dalımız sponsor bulmakta zorlanıyor. Erden Bey vizyoner bir tutumla Türkiye'nin en büyük markalarından ikisini bir araya getirdi."
Başkan Elmas 10 numaralı formayı Erden Timur'a verdi
Başkan Burak Elmas, anlaşma imzalandıktan sonra 10 numaralı formayı Erden Timur’a verirken “10 numara transferini gerçekleştirdik” dedi.
Erden Timur: "Bu birliktelik bizim için onur verici"
Daha sonra konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Benim için kolay bir basın toplantısı değil. Bundan önce birçok toplantı yaptık ama ilk forma sponsorluğunun birinci senesinde de aynı şey olmuştu. Sadece verilerle konuşabileceğimiz bir şey değil. İnsan duygularından ibaret, şimdiden affola. Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası anlamda dünyada en değerli 1-2 markasından biri. Nef son yıllarda global yolculuğa çıkmış, kendi sektörümüzde uluslararası marka hedefi olan bir marka. Bu birliktelik bizler için onur verici. Galatasaray'ın bizim için bir ev. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılmaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Bir taraftan da ben hem Nef'in yönetim kurulu başkanıyım hem de saklayamam Galatasaraylıyım. Bizim için buranın adı Ali Sami Yen
Stadyumu'dur. En önemli bilincimiz bu isme layık olmak. İnsan çift kimlikle yaşayamaz. Buranın ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Tüm Galatasaraylılar için en değerli isim. Nef inşallah o sorumluluğun farkında olarak, onun dışında Galatasaray'a daha farklı değerler katarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürecektir. Mahcup olmayacağımızı ve hakkını vereceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.