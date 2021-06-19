Galatasaray'da tarihi seçim heyecanı! Sandıklar açılıyor...

Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Başkanlık divanın oluşmasının akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı 'nın okunmasının ardından kurul gündemindeki maddeler doğrultusunda sandık görevlilerinin onaylanma işlemine geçildi. Sandık görevlileri onaylandıktan sonra ise oy kullanma işlemine geçildi. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz oy verme işlemini sandıkların kapanmasına dakikalar kala yaptı.

SANDIK SANDIK SONUÇLAR ... 1. SANDIK TOPLAM OY: 129 Metin Öztürk: 32 İbrahim Özdemir: 5 Eşref Hamamcıoğlu: 48 Burak Elmas: 27 Yiğit Şardan: 16 Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan ikinci sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 72, Metin Öztürk'e 46, Burak Elmas'a 36, Yiğit Şardan'a 12, İbrahim Özdemir'e de 5 oy çıktığı duyuruldu. Toplam 173 oyun kullanıldığı ikinci sandıkta 3 oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı.Üçüncü sandıktan da Hamamcıoğlu'na 70, Öztürk'e 38, Elmas'a 34, Şardan'a 14, Özdemir'e de 4 oy çıktığı belirtildi. Toplam 163 oyun kullanıldığı üçüncü sandıkta 3 oyun da geçersiz sayıldığı kaydedildi. Açılan üç sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 190 oya ulaşırken, Metin Öztürk 116, Burak Elmas 97, Yiğit Şardan 42, İbrahim Özdemir ise 13 oy topladı. Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, üçüncü sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu 122 oy farkla önde yer aldı. Toplam 141 oyun kullanıldığı dördüncü sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 47, Metin Öztürk'e 29, Burak Elmas'a 38, Yiğit Şardan'a 18, İbrahim Özdemir'e de 9 oy çıktığı duyuruldu. Beşinci sandıktan da Eşref Hamamcıoğlu'na 65, Metin Öztürk'e 35, Burak Elmas'a 36, Yiğit Şardan'a 21, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.Toplam 160 oyun kullanıldığı beşinci sandıkta 1 oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı. Açılan beş sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 302 oya ulaşırken, Metin Öztürk 180, Burak Elmas 171, Yiğit Şardan 81, İbrahim Özdemir ise 24 oy topladı. Açılan altıncı sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 54, Metin Öztürk'e 31, Burak Elmas'a 36, Yiğit Şardan'a 27, İbrahim Özdemir'e de 4 oy çıktığı duyuruldu. Toplam 153 oyun kullanıldığı beşinci sandıkta 1 oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı. Açılan altı sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 356 oya ulaşırken, Metin Öztürk 211, Burak Elmas 207, Yiğit Şardan 108, İbrahim Özdemir ise 28 oy topladı. Açılan yedinci sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 66, Metin Öztürk'e 26, Burak Elmas'a 45, Yiğit Şardan'a 14 oy çıktığı duyuruldu. Toplam 152 oyun kullanıldığı sandıkta İbrahim Özdemir'e oy çıkmadığı, bir oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı. Açılan yedi sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 422 oya ulaşırken, Burak Elmas 252, Metin Öztürk 237, Yiğit Şardan 122, İbrahim Özdemir ise 28 oy topladı. Açılan sekizinci sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 68, Burak Elmas'a 34, Metin Öztürk'e 28, Yiğit Şardan'a 18 ve İbrahim Özdemir'e 2 oy çıktığı belirtildi. Toplam 151 oyun kullanıldığı sandıkta, bir oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi. DOKUZUNCU SANDIK SONUCU Açılan dokuzuncu sandık sonunda Eşref Hamamcıoğlu 546 oya ulaşırken, ardından gelen Burak Elmas 333 oy topladı.Açılan dokuzuncu sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 56, Burak Elmas'a 47, Metin Öztürk'e 21, Yiğit Şardan'a 23, İbrahim Özdemir'e de 7 oy çıktığı belirtildi. Toplam 155 oyun kullanıldığı sandıkta, bir oyun geçersiz sayıldığı duyuruldu. Açılan dokuz sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 546 oya ulaşırken, Burak Elmas 333, Metin Öztürk 286, Yiğit Şardan 163, İbrahim Özdemir ise 37 oy topladı. 10. SANDIK SONUCU Burak Elmas: 44 Eşref Hamamcıoğlu: 59 İbrahim Özdemir: 4 Metin Öztürk: 25 Yiğit Şardan: 7 11. SANDIK SONUCU Eşref Hamamcıoğlu: 44 Burak Elmas: 53 Metin Öztürk: 30 Yiğit Şardan: 18 İbrahim Özdemir: 4 12. SANDIK SONUCU Eşref Hamamcıoğlu: 41 Burak Elmas: 57 Metin Öztürk: 17 Yiğit Şardan: 23 İbrahim Özdemir: 4

TERİM OY KULLANMADI

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'da başlayan oy verme işlemi 15:00 itibariyle sona erdi ve sandıklar kapandı. Galatasaray başkanlık seçiminde 4731 kişinin oy kullandığı açıklandı. Oyların sayımına geçiliyor. Bu arada Sarı-Kırmızılı kulübün üyesi olan teknik direktör Fatih Terim ve başantrenör Ergin Ataman başkanlık seçiminde oy kullanmadı.

YUSUF GÜNAY: GÜNÜN SONUNDA KAZANAN GALATASARAY OLACAK

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Olağan Seçimli Genel Kurul'un açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten ve kendisine bu süreçteki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3'üncü yılın sonunda UEFA , anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play'den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasİ ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak" diye konuştu.

BAŞKANLAR OYLARINI KULLANDI

METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY KAZANACAK

Başkan adaylarından Metin Öztürk "Çok heyecanlıyız. Lisemizdeyiz, yuvamızdayız. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZDEMİR: GALATASARAY'IN BAYRAM GÜNÜ

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir "Çok heyecanlıyız. Bugün Galatasaray'ın bayram günü. Sonunda hep beraber kucaklaşıp kazananı Galatasaray'ın koltuğuna oturturuz. Bütün adaylara başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

BURAK ELMAS: CAMİAMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas oyunu kullandı. Elmas "Camiamız için çok önemli bir seçim. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Oy kullanan üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılım yoğun gözüküyor. Güzel bir şey. Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum." açıklamasında bulundu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: UMARIM BURADAN İYİ BİR SİNERJİ ÇIKAR

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu "Dün akşam uyudum. Ben geceleri çok rahat uyurum çünkü gündüzleri çok çalışıyorum. Heyecanlı değilim ama çok meraklıyım. Galatasaray camiasının kendisini test etme zamanı olduğunu düşünüyorum. Umarım buradan iyi bir sinerji çıkar." ifadelerini kullandı.

YİĞİT ŞARDAN: GALATASARAYLILAR KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan "Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim. Ailem benden daha heyecanlı. Seçim tecrübesi olan bir genel kurul üyesiyim. Kazansak da iyi olacak kaybetsek de biri kazanacak. Kabul edilebilir bir sonuç." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ OYUNU KULLANDI

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, 9 numaralı sandıkta oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Cengiz, 'Sağlıklı bir seçim olsun. Bir ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden de üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam.' ifadelerini kullandı.