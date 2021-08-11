Galatasaray'da Victor Enok Nelsson 5 yıllık imzayı attı

Galatasaray, Kopenhag'tan savunma oyuncusu Victor Nelsson'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:25
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Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
 
Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
 
Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlendi.
 
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;
 
14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.
 
Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

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