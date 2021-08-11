Galatasaray'da Victor Enok Nelsson 5 yıllık imzayı attı

Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlendi.

14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.