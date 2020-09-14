Galatasaray'da yeni transfer hedefi! Rota değişti...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Everton'da gözden düşen ve teknik adam Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan yıldız isim için girişimlerine başladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 13:30
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17 Eylül Perşembe UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak Galatasaray, bu maç öncesinde yeni transferini duyurmak ve turu geçmek istiyor.
 
Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, Cimbom orta saha transferi için rota değiştirdi ve tekrar atağa kalktı.
 
YENİ HEDEF MUHAMED BESİC
Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de bulundu. Sarı-kırmızılılar, Everton'da kariyerini sürdüren Muhamed Besic'i gündemine aldı. İngiliz temsilcisinin Allan'ı transfer etmesinden sonra Everton'da gözden düşen Besic, teknik adam Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor.
 
Boşnak oyuncunun İngiltere'deki durumu bu yöndeyken, sarı-kırmızılılar sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boşnak oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sheffield United'da kiralık olarak forma giyerken, 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Everton Ancelotti
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