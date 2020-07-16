Galatasaray'dan 3 transfer... Barış Ermiş, Galatasaray'da!

Son dakika haberi... Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yenilendiğinin açıklanması sonrası transferler konusunda harekete geçen Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunun oluşturulduğunu açıklarken TOFAŞ'tan Barış Ermiş, MZT Skopje'den Ragıp Berke Atar ve Eray Erdoğan'ın transfer edildiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe - 15:34 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 15:40
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Galatasaray Doğa Sigorta, koç Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme uzattıktan sonra transferde harekete geçerken anlaşmaya varılan yerli oyuncular açıklandı. Galatasaray'da oluşturulan yerli oyuncu rotasyonu resmi açıklama ile duyuruldu. Galatasaray, yeni sezon öncesi TOFAŞ'tan Barış Ermiş, MZT Skopje'den Ragıp Berke Atar ve genç oyuncu Eray Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 
 
Yerli rotasyonunda Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme yenilenirken kaptan Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da yeni sezon kadrosunda olacakları aktarıldı. 
 
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:
 
"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.
 
Takımımız yeni sezon iç transfer çalışmaları kapsamında beş yeni sözleşme imzaladı.
 
Son olarak TOFAŞ forması giyen ve milli takımımıza da yıllarca hizmet etmiş tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz sezonu MZT Skopje formasıyla geçiren ve alt yaş kategorilerinde milli takımımızın önemli oyuncularından olan 20 yaşındaki potansiyelli uzun Ragıp Berke Atar ise takımımıza yeni katılacak bir diğer isim olacak. Oyun kurucu rotasyonumuza derinlik katacak olan ve yine alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 2000 doğumlu Eray Aydoğan da takımımızın bir diğer yeni transferi oldu. 
 
Geçtiğimiz iki sezonda sarı kırmızılı formayı giyen oyuncularımız Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile ise sözleşme yenilendi. Hali hazırda kulübümüzle sözleşmeleri devam eden kaptanımız Göksenin Köksal ve genç yıldızımız Yiğit Arslan da gelecek sezon kadromuzda yer alacaklar.
 
Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir.
 
Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz."

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