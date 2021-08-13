Galatasaray'dan Abdülkadir Bardakçı ve Arda Kızıldağ sürprizi

SON SENELERİ

Abdülkerim bir süre önce de gündeme gelmiş, ancak resmi adım atılmamıştı. Sarı-Kırmızılılar kulüpleriyle sözleşmeleri önümüzdeki sezon sona erecek iki oyuncuyu makul bonservis bedeliyle takıma kazandırmak istiyor. İki isimden birini alarak Alpaslan ile birlikte defanstaki yerli rotasyonunun da güçlendirilmesi hedeflenirken, transferin kısa sürede neticelendirilmesi planlanıyor. (Fanatik)