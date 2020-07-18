Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray kulübü resmi sitesinden Arda Turan ve Ömer Bayram ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrası Arda Turan sosyal medyadan paylaşım yaptı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:17
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Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı. 
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir." ifadelerine yer verildi.
 
Sarı-kırmızılı takım, Ömer Bayram ile ilgili ise "Ömer Bayram'a 9 Haziran tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Arda Turan'dan paylaşım
 
Açıklamanın ardından Arda Turan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Turan, Galatasaray döneminden paylaştığı fotoğrafa  "Çok şükür bana bir ömür yeter." notunu düştü
 
 

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