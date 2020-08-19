Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'dan flaş paylaşım!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve ismi transferde Beşiktaş ile anılan Mario Lemina, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:32
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Henry Onyekuru'ya talip Beşiktaş Henry Onyekuru'ya talip Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme: Bugün konu Leyla değil Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderme: Bugün konu Leyla değil İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Instagram hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.
 
Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından ''Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum.'' sözlerini kullandı.
 
Lemina'nın adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyor.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdu! İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdu!
Miroslav Stoch'a bir hafta içinde iki büyük şok!Miroslav Stoch'a bir hafta içinde iki büyük şok! Galatasaray istiyordu, tercihi Fenerbahçe oldu!Galatasaray istiyordu, tercihi Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe'den art arda transfer bombaları!Fenerbahçe'den art arda transfer bombaları!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.