Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'dan flaş paylaşım!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Instagram hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından ''Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum.'' sözlerini kullandı.