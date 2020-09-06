Galatasaray'dan Badou Ndiaye açıklaması

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transfer edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

06 Eylül 2020 Pazar - 16:52 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 17:13
İLGİLİ HABERLER
Üç büyüklere kötü haber! Markus Henriksen Porto yolunda Johnathan Williams, Galatasaray'da Jeison Murillo için çarpıcı iddia: Galatasaray'ın ilgisi kullanılıyor! Aslan'da 3 yeni aday! Galatasaray'da Marcao şimdilik kalıyor

Galatasaray Kulübü, yaptığı açıklamayla Badou Ndiaye'nin transfer edildiği yönündeki haberleri yalanladı.
 
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur. 
 
Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. 
 
Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Milli futbolcu Aycan Yanaç'tan Survivor ve futbol itirafı! Milli futbolcu Aycan Yanaç'tan Survivor ve futbol itirafı!
Fatih Terim o isimleri veto etti! Fatih Terim o isimleri veto etti!  Arda Turan'ın ardından o da geliyor! Boş mukaveleye imza... Arda Turan'ın ardından o da geliyor! Boş mukaveleye imza...  Erol Bulut'tan sürpriz! Bir hafta içinde 7 imza...Erol Bulut'tan sürpriz! Bir hafta içinde 7 imza...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.