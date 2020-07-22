Galatasaray'dan Caner Erkin transferi için ilk temas

Yeni sezondaki yabancı kısıtlaması nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’le bu hafta masaya oturuyor. Saracchi’nin gönderilmesi gündemde.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:29
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Transfer çalışmalarına lig bitmeden başlayan ve yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray’dan sürpriz bir hamle daha... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan yabancı kısıtlama kararı nedeniyle kadroya yerli takviyesi yapmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin’e çevirdi. Teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki sol bekle bu hafta masaya oturacak. Taraflar anlaşma sağlarsa, flaş bir ayrılık da yolda. Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiralanan Saracchi’nin mukavelesi feshedilebilir. Böylece ilk 11’de yer alması gereken en az 3 yerliden biri Caner Erkin olabilir.
 
Fenerbahçe de çok istiyor
 
Terim’le uzun yıllar Milli Takım’da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, özellikle Fatih Terim’in devrede olması nedeniyle Galatasaray’a oldukça sıcak bakıyor.
 
 

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