Galatasaray'dan Caulker sürprizi

Luyindama'yı Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Galatasaray, Caulker'ı listeye aldı.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 9:41 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 9:44
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Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yı takip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan G.Saray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Steven Caulker... Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.
 
DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
 
Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumar vs sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmak zorunda kalan Caulker'a Alanya havası yaradı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen İngiliz savunmacı, dilimizi öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.
 
Christian Luyindama bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 10 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Neftçi Bakü maçında ağları sarstı.
 
Galatasaray'la bu sezon 14 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve play-off turunda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
 

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Etiketler: Caulker galatasaray
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