Galatasaray'dan Cebrail Karayel sürprizi

Devre arasına kalmadan

Sarı-Kırmızılılar ise ligin bitimini beklemeden uygun bir bedelle Cebrail’i renklerine bağlayarak savunmanın sağına kaliteli bir yerli alternatif kazandırmak istiyor. Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay’ın kapısı çalınacak.