Galatasaray'dan coronavirüs açıklaması

Bu hafta Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor

01 Aralık 2020 Salı - 14:37
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı.
 
Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
İdmanın ardından Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması geldi. İşte Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama;
 
Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.
 
Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır.
 
Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Etiketler: galatasaray korona
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