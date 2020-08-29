Galatasaray'dan Deniz Türüç sürprizi! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'de forma giyen Deniz Türüç ile ilgilendiği belirtildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 19:04
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.
 
Haberde; Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu ve Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasının talep edildiği belirtildi.
 
Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon sonun başında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 35 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
 

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Etiketler: Galatasaray Deniz Türüç Fenerbahçe
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