Galatasaray'dan Deniz Türüç sürprizi! Fenerbahçe...

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 19:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray
için flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor
'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.
Haberde; Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu ve Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'den bonservisini almasının talep edildiği belirtildi.
Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon sonun başında Kayserispor
'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 35 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.