Galatasaray'dan dev kulübe Taylan Antalyalı yanıtı

Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya talip olan Atalanta'ya 'satmayı düşünmüyoruz' yanıtı verdi.

29 Ağustos 2021 Pazar - 8:09 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 8:14
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Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar; Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.
 
Maaşlarında iyileştirme yapılacak
 
27 yaşındaki Kongolu stoper Luyindama ile sözleşme uzatmak için resmi görüşmelere başlayan Cimbom, Taylan Antalyalı ile de yaz transfer döneminden sonra masaya oturacak. Aslan'da iki oyuncunun ücretinde ise iyileştirme yapılacak.
 
Atalanta talip oldu
 
Öte yandan; Taylan Antalyalı'ya İtalya Serie A'dan sürpriz talip çıktı. Taylan için Atalanta sarı kırmızılı kulübe ilgi yazısı gönderdi. Aslan'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde somut gelişmeler yaşanmadı. Atalanta bilindiği üzere milli yıldız Merih Demiral'ı da Juventus'tan transfer etmişti.

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Etiketler: taylan antalyalı galatasaray atalanta
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