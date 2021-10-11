Galatasaray'dan Dimitris Goutas bombası

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:29
Yunan medyasındaki habere göre, Başakşehir
, Beşiktaş
, F.Bahçe ve G.Saray, Sivas
'ın 27 yaşındaki stoperini takibe aldı ve transfer için nabız yokluyor.
GOUTAS HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Sivas'ın sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas, kırmızı-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek İstanbul
takımlarını peşine taktı. Galatasaray
'ın bu transferde daha istekli olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim
, 27 yaşındaki oyuncunun hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle hem savunmada hem de hücumda da takıma faydalı olacağını düşünüyor.