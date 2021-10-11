Galatasaray'dan Dimitris Goutas bombası

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray Sivasspor'da oynayan tecrübeli futbolcu Dimitris Goutas ile ilgileniyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:29
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Yunan medyasındaki habere göre, Başakşehir, Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray, Sivas'ın 27 yaşındaki stoperini takibe aldı ve transfer için nabız yokluyor.
 
GOUTAS HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
 
Sivas'ın sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas, kırmızı-beyazlılarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek İstanbul takımlarını peşine taktı. Galatasaray'ın bu transferde daha istekli olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim, 27 yaşındaki oyuncunun hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle hem savunmada hem de hücumda da takıma faydalı olacağını düşünüyor.

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Etiketler: Dimitris Goutas sivasspor galatasaray
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