Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yepyeni bir çalışma başlattı. Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, rotasını İrfan Can Kahveci’ye çevirdi. Türkiye’nin en çok konuştuğu isim olan başarılı orta saha için Başakşehir kulübüne resmi randevu talebi iletildi, 25 yaşındaki yıldızın istendiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da milli futbolcu için Başakşehir ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz cuma günü İrfan Can’ı transfer etmek istediğini turuncu-lacivertli kulübe bildirerek mail yoluyla bir randevu talep etti. Başakşehir de sarı-lacivertlilerin randevu talebine olumlu yanıt verip, görüşmelerin karşılıklı olarak yapılabileceği cevabını verdi.



Bu hafta itibariyle Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci’nin transfer görüşmeleri resmen gerçekleşecek, teklifler sunulacak. Başakşehir’in İrfan Can Kahveci için Türkiye içindeki kulüplerden istediği rakamın 10 milyon euro artı gelecek satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte de Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yanı sıra teknik direktör Erol Bulut da İrfan Can Kahveci ismine sıcak bakıyor, kadroda görmek istiyor.