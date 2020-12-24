Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupalı yanıt!

Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir maçına hakemin performansı damgasını vurdu. Sarı lacivertlilerin Başakşehir'i 4-1 yendiği maç sonrasında birçok yorumcu hakemin hatalı kararlar verdiği görüşünü paylaştı. Başakşehir'de Rafael, İrfan Can Kahveci ve teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görürken hakem Bahattin Şimşek gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile Galatasaray sosyal medyadan atıştılar. Sarı kırmızılılar siyah bir fotoğraf paylaşarak altına "Futbolda kapkara gece" notunu düştü.

Bu paylaşıma ise Fenerbahçe'nin cevabı ""Yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" ifadeleri oldu.

Daha sonra ise gece 01:00 sularında sarı kırmızılılar, Kadıköy Ülker Stadı'ndan kazandıkları kupanın fotoğrafı ile bir cevap daha verdi. Fotoğrafta 'Karanlıkları aydınlatan!' ifadesine yer veren Galatasaray, nota da 2013 yılından bu yana aldıkları kupaları düştü.