Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Mesut Özil...

Fenerbahçe'ye tarihi çalım. Mesut Özil'i gözden çıkaran ve pek çok takıma öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Bu teklif yönetimin ilgisini çekerken, Mesut’un mali şartlarının araştırılması kararı alındı.

16 Ağustos 2020 Pazar - 11:34 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 11:37
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Avrupa'nın önde gelen isimleri arasında yer alan ve birçok takımın hayallerini süsleyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi. 31 yaşındaki futbolcuyu, Fenerbahçe, Başakşehir ve Milan dahil Avrupa'nın pek çok takımına öneren Arsenal, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı ekibe, İngiltere'den sürpriz bir belge gönderildi. Raul Sanllehi imzalı resmi belgede, G.Saray'a Arsenal ile bir yıl sözleşmesi kalan Mesut Özil'le görüşmesi için yetki belgesi yer aldı.
 
Bu belge sonucunda Galatasaray'ın Mesut'u ikna etmesi durumunda ikili görüşmelerin sağlanması için kulüp tarafından yetkilendirilen profesyonelin şahsi mail adresi ve telefon numarası yer aldı. Ayrıca hem Mesut'un, hem de menajerinin kontak numara ve adresleri verildi. Galatasaray'a Mesut ile anlaşma sağlaması durumunda Arsenal olarak her türlü kolaylığın sağlanacağı hatırlatıldı. Belgenin sonunda da "bol şans" dilendi. Bu durum heyecana yol açarken oyuncunun mali şartlarının öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.(Sabah)

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Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray Mesut Özil
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