Galatasaray'dan flaş Diagne kararı

Belhanda ve Diagne için Katar’dan iki takım, üçer milyon Euro önerdi. Teklifi az bulan G.Saray, Faslı oyuncu için 5 milyon Euro istedi, golcüsünü ise bırakmayacaklarını iletti.

11 Eylül 2020 Cuma - 9:24
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Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 975 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.
 
KÖŞEYE SIKIŞTILAR!
Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı. Adem Büyük'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet, Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon Euro talep etme kararı alındı.
 
YILIN OYUNCUSU DONK
RYAN Donk, 1905 G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, Türk Telekom Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilirken, Hollandalı yıldıza plaket takdim edildi.
 
 

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Etiketler: Belhanda Diagne Galatasaray
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