Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

Dün akşam Antalyaspor maçında 30 dakika sahada kalıp sakatlanan Falcao ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

03 Ocak 2021 Pazar - 15:48
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İŞTE O AÇIKLAMA
 
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
 
Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.
 
BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI
 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ryan Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
 
FALCAO AÇIKLAMASI
 
Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi. Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.
 
Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek."
 

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Etiketler: falcao galatasaray
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