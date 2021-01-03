Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

03 Ocak 2021 Pazar - 15:48
İŞTE O AÇIKLAMA
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konya
spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay
Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyun
cular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.
BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ryan Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
FALCAO AÇIKLAMASI
Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi. Antalyaspor
maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık
durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor
maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya
Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek."