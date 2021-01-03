Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında Konya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyun cular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.

BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI



Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ryan Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

FALCAO AÇIKLAMASI



Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi. Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.