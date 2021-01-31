Galatasaray'dan flaş Falcao kararı

Şu anda tedavisi için İspanya'da olan Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor.

31 Ocak 2021 Pazar - 10:38
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Galatasaray'da hem TFF hem UEFA FFP limitinin önündeki en büyük engellerden biri olarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bulunuyor.
 
G.SARAY'IN ÖNÜNDE FARKLI BİR PLAN
 
Oynamadığı resmi maç sayısı, oynadığı resmi maç sayısını geçen Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşen ve kulüp bulması istenen Radamel Falcao için Galatasaray'ın önünde farklı bir plan da bulunuyor.
 
DIAGNE VE BABEL FORMÜLÜ
 
Galatasaray, Falcao için herhangi bir bonservis talep etmezken kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de, bunu doğrulamıştı. İspanya'da tedavi olan Falcao için Mbaye Diagne ve Ryan Babel formülü de önemli bir seçenek...
 
GEÇEN SEZON KULLANILDI
 
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralarken maaşını ödemeye devam etmiş ancak maaş bedeli tutarınca kiralama bedeli almıştı. Böylece FFP de eli rahatlayan Galatasaray, Diagne'nin maaşını da bilançosundan düşürmüştü. Benzer bir formül Ryan Babel için de kullanılmıştı. Sezonun kalanında Ryan Babel 1.550 milyon euro maaş ödeme yapması gereken Galatasaray, bu maaşı kendisi vermeyi sürdürmüş ancak Ajax'tan bu ücreti kiralama bedeli olarak tahsil etmişti.
 
BÖYLE BİR FORMÜL EL GÜÇLENDİRİR
 
Bu iki formül sayesinde Galatasaray, UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının sattığın kadar alabilirsin maddesine uymayı başarmıştı. İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohammed başta olmak üzere birçok oyuncuyla transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Falcao da böyle bir formülle el güçlendirebilir.
 
REAL MADRID, BALE İÇİN YAPTI
 
Galatasaray, Radamel Falcao'yu maaşının tamamını veya bir kısmı kadar olan bedeli kiralama ücreti alarak verebilir. Real Madrid, Gareth Bale'i Tottenham'a 1+1 sezonluk kiralık verirken maaşının yarısını ödemeyi de kabul etmişti. Ancak, Bale'in maaşının yüzde 50'sini de bilançosundan düşürmüştü.
 
GALATASARAY TEKLİF BEKLİYOR
 
KAP açıklamasına göre yıllık maaşı net 5 milyon euro olan Falcao için Galatasaray, River Plate başta olmak üzere kulüplerden teklif beklemeyi sürdürüyor.

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Etiketler: falcao galatasaray
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