Galatasaray'dan flaş Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ TÜRK FUTBOLUNUN 1 NUMARASI"

Dün bir toplantı gerçekleştirdik. Hocamız da geldi, gayet güzel bir toplantı oldu. Bu konuda üretilenlerin tamamı spekülasyondur, hiçbir gerçekliği yoktur. Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu sene Florya 'da yeni bir yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık bu kararları uygulamaya koyacağız. Hocamız zaten Türk futbolunun bir numarası. Bizi tereddüte sokacak hiçbir hususu yoktur. Herkes görevinin başında tam konsantrasyon içinde. Bu sezonu başarıyla bitireceğimize inancımız tam.

"20 MİLYON EURO ARTIDAYIZ"

2018 Ocak ayında Mustafa Cengiz Başkanlığı'ndaki yönetim göreve geldiğinden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda bu dönemler içerisinde 42 milyon euro'luk oyuncu transfer ettik, 61 milyon euro'luk da satış yaptık. Yani 20 milyon euro civarında bir artıyla kapattık.

"BİZ, G.SARAY İÇİN GEREKENİ YAPTIK"

"Taraftar tepkisinde haklıdır, onlar bizim her şeyimiz, onlara tepki göstermemiz söz konusu değil. bizim için çok değerlidir. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Biz, Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda olması gerekeni yaptık. Belki iletişim hatası olabilir bunu kabul ediyorum ama Galatasaray'ın menfaati neyse bizim yaptığımız da odur.

"DÜNYADA BÖYLE BİR KULÜP VAR MI?"

2018 Ocak'tan bu yana her alanda her rakamda o dönemki Galatasaray'dan bu dönemki Galatasaray'ın çok daha iyi noktada olduğunu görebiliriz. Galatasaray'ın borçları 300 milyon euro'dan 200 milyonlara düşmüştür. Florya da kulübümüze geri kazandırılmıştır. UEFA ile yapılan anlaşmanın gereklilikleri bütün şartlarıyla yerine getirilmiştir. Nasıl ki bugün bazı takımlar Şampiyonlar Ligi 'ne katılma hakkı kazanıp, katılamıyorsa önümüzdeki süreçlerde bazı takımları bunlar bekliyor. Bunlardan biri Galatasaray olmayacak. Galatasaray 2 şampiyonluk yaşadı, 27 kupa aldı. Pandemi döneminde faaliyetlerimizi artıya kapattık. Dünya kulüpleriyle karşılaştırılacak bir durum bu. Gelirimiz, giderlerimizden daha fazla olmuş. Dünyada başka böyle bir kulüp var mı? Buna bakmak gerekir.

FATİH ALTAYLI AÇIKLAMASI

Bir konudan bahsetmek isterim. Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmaya yönelik bazı girişimler var, bunları görüyoruz. Sayın Fatih Altaylı her hafta bir programda Galatasaray Yönetimi'ni, Başkanı'nı hedef alarak eleştiri değil hakarette bulunarak program yapmaktadır. Bu bugün değil, sadece bize değil, geçmişteki yönetimlere de tek yapılan şey hakaret ve engel çıkararak kaos oluşturuldu.

"HOCAMIZ CEVAP VERECEKTİR"

Basın özgürlüğü bu değil. Eleştiriyi herkes yapabilir. Galatasaray Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, hakarette bulunmak ve dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım, bizim efsanemiz, teknik direktörümüz, Türk futbolunun 1 numarası Fatih Terim , koridorlarda yöneticilere küfrederek dolaşıyor dedi. Tabii ki buna hocamız cevap verecektir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, böyle bir eylem içinde bulunamaz. Galatasaray Spor Kulübü'nde de kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır? Bu kabul edilebilir bir şey değil.

"BİR ORTA OYUNU, BİR TİYATRO BU!"

Bu kaos gayretlerine rağmen biz görevde olduğumuz sürece son saniyeye kadar Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde daha önce nasıl çalıştıysak tereddüt etmeden, başarı için çalışacağız. Ancak ben Galatasaray Camiası'na özellikle bunu vurgulamak istiyorum: Bir insan her hafta bir tv programında olmayan şeyleri, uydurarak konuşarak bunları söyleyemez. Basın özgürlüğü bu mudur? Bir arkadaş rakip takımın taraftar grubunun twitter hesabına beni eklemişler. Hayırdır diye baktım. "Yusuf Günay, Falcao'ya şu cümleyi söyledi" diye bir haber . Ağzımdan tek kelime çıkmadı. Zaten cümlenin içeriğinde de bir şey yok. Acaba nasıl yazılır diye merak ederken, bir orta oyunu bir tiyatro bu.

"G.SARAY BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Çanak soru sormakla görevli bir arkadaşımız, şöyle bir tweeti kim yazabilir diye soruyor, Fatih Altaylı yazsa yazsa Yusuf Günay yazar diyor. Benim ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı ki. Benim söylemediğim bir şey üstüne nasıl böyle bir senaryo yazarsınız? Böyle bir cümle kurmadığım halde söylemişim gibi yapmak ayıptır. Ben annemi yeni toprağa verdim, insanlara benim anneme küfrettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Galatasaray bizim için son derece önemli.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ SATIŞLAR VARDI, TALEP OLMADI"

Son dönemde satmak istediğimiz oyuncularla ilgili önümüzdeki en büyük engelin pandemi olduğu ortada. Bütün kulüplerin geliri azaldığı için transfer hareketliliği son derece düşük olmuştur. 6 transfer dönemi içerisinde sattığımız oyuncuların değeri 61 milyon euro'dan daha fazla. Pazar günü pek çok genç kardeşimizi diğer kulüplere gönderdik. 20 milyon euro fark var. Elbette ki düşündüğümüz bazı satışlarımız vardı ama talep olmadı. Ocak ayına kadar yöneteceğiz, ocak ayında yeni dönemde planlamamızı yeniden yapacağız.