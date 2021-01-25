Galatasaray'dan flaş Feghouli açıklaması

Dün Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli için Galatasaray'dan açıklama geldi.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 13:58
İLGİLİ HABERLER
Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den Galatasaray kötü haber! Ali Akman bu sefer yeni adresini kendi açıkladı! Cimbom önce 1 verdi dün 1.2 milyon euro'ya çıktı Feghouli en az 2 hafta yok Galatasaray'da Feghuoli yine sakatlandı!

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu.
 
Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan ise tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.
 
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: feghouli galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Edin Dzeko bombası! Fenerbahçe görüşmelere başladı Edin Dzeko bombası! Fenerbahçe görüşmelere başladı
İrfan Can Kahveci'de flaş gelişme! Fenerbahçe araya girdi 5 milyon euro + 2 yıldızİrfan Can Kahveci'de flaş gelişme! Fenerbahçe araya girdi 5 milyon euro + 2 yıldız Trabzonspor'dan Mehmet Özcan sürprizi!Trabzonspor'dan Mehmet Özcan sürprizi! SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a imza atacağı tarih belli olduSON DAKİKA! İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a imza atacağı tarih belli oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.