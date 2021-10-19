Galatasaray'dan flaş Gedson Fernandes ve Elneny açıklaması

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Işıtan Gün, Gedson Fernandes ve Elneny transferleri hakkında önemli bilgiler verdi.

19 Ekim 2021 Salı - 7:51
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Işıtan Gün, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.
 
"Genel Kurul gerçekten güzel yönetildi"
 
Genel kurulu değerlendirerek sözlerine başlayan Gün, "İki günlük uzun bir genel kurul maratonu oldu. Genel kurul gerçekten güzel yönetildi. Galatasarylılar için olumlu bir gelişmeydi diyebilirim. Bizim göreve geldiğim günden beri verdiğimiz barış mesajları ile alakalı bu yönde tatmin edici bir hafta sonu geçirdik.
 
"Konyaspor namağlup gelmişti"
 
Teknik yorum yapmam doğru olmaz ama Konyaspor namağlup gelmişti. Zor bir maçtı. Maç trafiğimiz de zor. Perşembe günü Rusya, dönüyoruz Beşiktaş 'a misafir oluyoruz. Buralardan puan çıkarmak önemli. Bunu da başarmak. Avrupa'da da iyi gidiyoruz. Perşembe'de de iyi sonuçla dönebilirsek Marsilya'da olduğu gibi. Bence her şey iyi gidiyor.
 
"Moskova'dan umarım galibiyetle döneriz"
 
Neşeli göndermeleri (Squid Game) seviyorum. Herhangi bir şey olmadığı sürece bunlar futbolun güzel tarafları. Moskova'dan umarım galibiyetle döneriz. Bizim kuruluşumuzun amacı Türk olmayan takımları yenmek. Umarım öyle olur. Tahminde bulunmak doğru değil. Bugüne kadar iyi performans sergiledik ve umarım taraftarlarımızı sevindiririz.
 
"Avrupa maçları farklı oluyor"
 
Gene kurul yapılırken biz maçı aralıklı olarak takip edebildik ama gördüğüm kadarıyla görev alan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Avrupa maçları tabii farklı oluyor. Genç bir kadromuz var. Oyuncularımız elinden geleni yapacaklardır. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız.
 
Mostafa Mohamed'in sözleşme konusu
 
Gün, ''Mostafa Mohamed'in sözleşme detayları ile ilgili tam bilgi veremem ama 2021 içinde bir ödemesi var evet. Konsersiyum sağlanması gerekiyor, teknik hetetin ve yönetimin olumlu görüş vermesi gerekiyor. Şu an için henüz netleşen bir şey yok Mostafa Mohamed'in sözleşme durumuyla ilgili'' dedi.
 
"Galatasaray'ın problemleri 4 ayda çözülemez"
 
Yeni transferlerin Galatasaray'a olumlu katkılar vereceğini düşünüyorum ve üzerine koyarak devam etmelerini diliyorum. Sportif sonuçlar ne olursa olsun aynı şekilde devam etmek lazım. Burada önemli olan şu. Mali durum nedeniyle yapmamız gereken belli. Camiamız çok net bir şekilde son derece şeffaf, iyi niyetli şekilde bilgi almayı sağlayan herkese yardımcı oluyor, çok ciddi şekilde mesayi sağlayan bir camia var. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray'ın problemleri 4 ayda çözülemez ama somut adımlar attık.
 
"4 büyük takımın çok iddialı kadrosu var"
 
Umarım sezonunda başarıyı göğüsleyen taraf biz oluruz. Lige bakacak olursak 4 büyük takımın çok iddialı kadrosu var. 4 takımın bu kadar güçlü olduğu bir sezon çok nadirdi. En fazla 2.3 iddialı ile takım olurdu genelde. 4 takım bu sezon iyi kadro kurdu. Umarım Beşiktaş maçını kazanırız. Her branşta başarıyı hedefler Galatasaray. Beşiktaş'ta geçen sezonun şampiyonu ve iyi bir kadrosu var. Kadro mühendisiği ciddi bir konu. Beşiktaş'ın yaş ortalaması biraz daha yüksek ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Genç kadroların da başarı elde ettiği dönemleri yaşıyoruz. Bizim de başkanımızın çizdiği genç kadro vizyonu ile yola devam etmek istiyoruz.
 
Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny transferi hakkında
 
Ocak ayında teknik kadromuzun uygun gördüğü şekilde belirli pozisyonlara çalışmalar yapılıyor. Bu konuda isim vermek (Gedson Fernandes, Mohamed Elneny) doğru olmaz. Takımı daha da güçlendirecek takviyeleri umarım yapabiliriz.
 
Pandeminin geçmesiyle beraber statlar da kullanıma tam açılıyor. Futbolu özledik, keyifli bir sezon geçmesini diliyorum" dedi.

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Etiketler: gedson fernandes elneny ışıtan gün galatasaray
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