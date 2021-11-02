Galatasaray'dan flaş Melo açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Felipe Melo için bir girişimimiz yok ama 6 numara arayışlarımız devam ediyor dedi.

02 Kasım 2021 Salı - 11:30
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Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, sponsorluk imza töreninde transferle ilgili gelen soruya cevap verdi.
 
Epözdemir, gelen soru üzerine "Felipe Melo ile ilgili açıklamayı başkan yaptı. Melo, Galatasaray'ın gündeminde yok." cevabını verdi.
 
"EKONOMİK ŞARTLARDA GEREKEN OLACAK"
 
"6 numara çalışması var." diyerek sözlerini sürdüren Galatasaraylı yönetici, "Devre arasında varsa eksikliklerimiz ekonomik şartlarda gerekeni yapacağız. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda bu çalışmalar hayata geçecek." dedi.
 
"6 NUMARA ÇALIŞMASI OLACAK"
 
Epözdemir, "Oyuncular izleniyor. Scout ekibimiz çok değerli, çalışıyorlar. Eksikler varsa, gidereceğiz. 6 numara çalışmamız olacak. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferleri de yapmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 
 

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Etiketler: melo galatasaray Rezan Epözdemir
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