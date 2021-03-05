Galatasaray'dan flaş Mostafa Mohamed hamlesi

Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Mostafa Mohamed için Galatasaray Kulübü MHK'ye başvurdu.

05 Mart 2021 Cuma - 7:34
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Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sarı-kırmızılı oyuncu Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla hatalı bir şekilde ihraç edildiği gerekçesiyle Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvuru yapıldığını duyurdu. 
 
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur." denildi. 

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Etiketler: mostafa mohamed kırmızı kart galatasaray mhk
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