Galatasaray'dan flaş Mostafa Mohamed, Luyindama ve Marcao açıklaması

Galatasaray yönetimi Muslera'dan sonra Luyindama, Marcao ve Mostafa Mohamed'le de anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

16 Mart 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 15:27
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 14 kupa kaldırdı! Muslera ile yeni kontrat imzalandı Oğulcan Çağlayan sürprizi! Belhanda gidince '10'un peşine düştü Galatasaray'dan Mijo Caktas sürprizi Galatasaray Muslera'yı resmen açıkladı

Muslera'nın yeni sözleşmesi için basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, Uruguaylı forvetin alacağı yıllık ücreti açıkladı. Tecrübeli eldivenin 2,5 milyon euro kazanacağını belirten Cengiz taraftarlara üç müjde daha verirken, sözü alan Abdurrahim Albayrak Marcao ve Luyindama ile de anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Mostafa Mohamed konusuna da değinen sarı kırmızılı yöneticiler Mısırlı yıldızın bonservisinin alınacağını hiçbir problemin olmadığını belirtti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mostafa mohamed galatasaray luyindama marcao abdürrahim albayrak
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Milan'a imza atmıyor paylaşımları beğeniyor! Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a... Milan'a imza atmıyor paylaşımları beğeniyor! Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a...
Galatasaray gemileri yaktı! Anderson Talisca ile görüşmelere başlandıGalatasaray gemileri yaktı! Anderson Talisca ile görüşmelere başlandı Erol Bulut iddiası ortalığı karıştırdı! 'Fenerbahçe Rogon'a teslim olmuş durumda'Erol Bulut iddiası ortalığı karıştırdı! 'Fenerbahçe Rogon'a teslim olmuş durumda' Ne yaptın Ozan Kabak! İngilizler bu performansı konuşuyorNe yaptın Ozan Kabak! İngilizler bu performansı konuşuyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.