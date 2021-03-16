Galatasaray'dan flaş Mostafa Mohamed, Luyindama ve Marcao açıklaması

Muslera'nın yeni sözleşmesi için basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, Uruguaylı forvetin alacağı yıllık ücreti açıkladı. Tecrübeli eldivenin 2,5 milyon euro kazanacağını belirten Cengiz taraftarlara üç müjde daha verirken, sözü alan Abdurrahim Albayrak Marcao ve Luyindama ile de anlaşmanın sağlandığını duyurdu.



Mostafa Mohamed konusuna da değinen sarı kırmızılı yöneticiler Mısırlı yıldızın bonservisinin alınacağını hiçbir problemin olmadığını belirtti.

