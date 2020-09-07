Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!

Hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da transfer ateşi yandı! Sarı-kırmızılılar, resmi mobil uygulamasından yeni transferin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığına dair bir paylaşımda bulundu. Bu ismin Oghenekaro Etebo olduğu öğrenildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi - 15:14 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 15:16
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Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
 
Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtiyor.
 
ETEBO YOLA ÇIKTI!
Bu paylaşım taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, yeni transferin kimliği de belli oldu. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın mobil uygulamadan paylaştığı yeni transferin Etebo olduğu belirtildi. Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilen Nijeryalı oyuncunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
 
 

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Etiketler: Galatasaray transfer Etebo
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