Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Fenerbahçe'nin yaptığı 18 transferin ardından kanat bölgesindeki fazlalığın ardından yolların ayrıldığı Garry Rodriges, Al-Ittihad'a döndü ama Yeşin Burun Adalı yıldız İstanbul'daki evini boşaltmadı.

22 Ekim 2020 Perşembe - 9:16
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Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisini elinde bulunduran Al-Ittihad'a döndü. İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı. İşte nedeni...
 
Sabah'ta yer alan habere göre Yeşil Burun Adalı yıldız Galatasaray'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil. Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.
 
Geçen sezon başı Galatasaray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.
 
BABEL'İN DURUMU KADERİNİ BELİRLEYECEK
Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, Galatasaray'a dönmek için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır. Babel'in sergileyeceği performans da transferde belirleyici olacak.
 
10 MİLYON DOLARA GİTMİŞTİ
Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a satılmıştı. 2019 yazında ise 2 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, kadroda yer bulamayınca sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Garry Rodrigues
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