Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası! Fenerbahçe'den ayrılmıştı...

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisini elinde bulunduran Al-Ittihad'a döndü. İstanbul 'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı. İşte nedeni...

Sabah'ta yer alan haber e göre Yeşil Burun Adalı yıldız Galatasaray 'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil. Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.

Geçen sezon başı Galatasaray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü Galatasaray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.

BABEL'İN DURUMU KADERİNİ BELİRLEYECEK

Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, Galatasaray'a dönmek için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır. Babel'in sergileyeceği performans da transferde belirleyici olacak.

10 MİLYON DOLARA GİTMİŞTİ