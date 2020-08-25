Galatasaray'dan Ivan Rakitic bombası

Galatasaray Barcelona'dan ayrılacak olan Hırvat yıldız Ivan Rakitic'in transferi için menajeriyle görüşmelere başladı.

25 Ağustos 2020 Salı - 7:26
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İtalyan medyasından Nicolo Schira'nın haberine göre, Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic için Galatasaray girişimlerde bulundu. Sarı Kırmızılılar tekliflerini Hırvat yıldızın menajerine ilettiler...
 
İtalyan gazeteci Rakitic'in ise daha önce de forma giydiği Sevilla'ya gitmek istediğini belirtti. 32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'yla olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona eriyor. Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında Luis Suarez'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın sözleşmesi sona ermeyen oyuncular için ne kadar bonservis bedeli isteyeceği ise net değil.
 
Rakitic geride bıraktığımız sezon 42 maça çıktı ve Barça'da 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
 
 

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