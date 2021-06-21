Galatasaray'dan Jorman Campuzano sürprizi

2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.