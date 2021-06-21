Galatasaray'dan Jorman Campuzano sürprizi

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:11
Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların bu transfer için Arjantin
ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Sabah'ta yer alan haber
göre; Jorman Campuzano, Galatasaray
ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas
yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.