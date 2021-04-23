Galatasaray'dan Kolarov bombası!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray Sırp yıldız Kolarov'un peşine düştü.

23 Nisan 2021 Cuma - 13:26
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Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan Inter'in tecrübeli defans oyuncusu Aleksandar Kolarov ile ilgili önemli bir gelişme var.
 
İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazette dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 35 yaşındaki Sırp sol bek ile yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor. Haberde Kolarov için Galatasaray'ın ilgisi bulunduğundan bahsedilirken, tecrubeli futbolcunun Türkiye Süper Lig seçeneğini düşünebileceği vurgulandı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı Aleksandar Kolarov'un İtalya'da kalma ihtimalini de değerlendirebileceği belirtildi.
 
Sezon başında bir başka İtalyan ekibi Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov, bu sezon lacivert siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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Etiketler: kolarov galatasaray
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