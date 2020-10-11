Galatasaray'dan kötü haber! Belhanda idmana katılmadı!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.