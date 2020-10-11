Galatasaray'dan kötü haber! Belhanda idmana katılmadı!

Son dakika haberine göre, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son yapılan antrenmanda yıldız futbolcu ağrıları nedeni ile yer almadı!

11 Ekim 2020 Pazar - 14:43
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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
 
Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.
 
 
 
Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.
 
 

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Etiketler: Galatasaray Belhanda kötü haber idmana katılmadı son dakika Galatasaray haberler
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