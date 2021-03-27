Galatasaray'dan Lanzini bombası

Belhanda ile yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışlarına koyulan Galatasaray, West Ham forması giyen Manuel Lanzini ile ilgileniyor.

27 Mart 2021 Cumartesi - 8:46
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Galatasaray gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. Mevcut idarecilerin görevde kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da yeni seçilecek her yönetim Fatih Terim ile çalışmayı planladığı için transfer çalışmalarında bir aksama yaşanmıyor. Sarı-kırmızılılar da bu doğrultuda İmparator'un listesi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.
 
Hedefteki isim West Ham United'ın yıldızı Manuel Lanzini. Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı alacak. Galatasaray bonservisi yüksek olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Lanzini bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. (Fotomac)

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