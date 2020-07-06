Galatasaray'dan Mandzukic bombası! Bedavaya...

Kanatlarda boşluk...

Sarı-Kırmızılılar’da öncelik verilen bölgelerden biri de kanat. Onyekuru ayrıldı, Feghouli de gidebilir. Yönetim, ‘eski Aslan’ Bruma ’yı gündemine aldı.

Her fırsatta Galatasaray’a geri dönmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Portekizli’nin PSV ile 2023’e kadar mukavelesi var. Şartlar oluşursa Cim Bom, kiralama formülüyle Bruma’yı bitirmek amacında. (Fanatik)