Galatasaray'dan Marcelo bombası!

Galatasaray, Real Madrid'de gözden çıkarılan dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgileniyor.

19 Mart 2021 Cuma - 8:02
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Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Leipzig ile temasa geçen sarı-kırmızılı ekip, Alman takımından henüz olumlu yanıt alamazken İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
 
2007'den beri Real Madrid'de oynayan Marcelo'nun yedek kalmaktan sıkıldığı için ayrılmayı düşündüğü menajerinin temas kurduğu takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu haberleri yapıldı.
 
Marcelo'nun menajerinin, şimdiye kadar Inter ve Monaco ile birer görüşme gerçekleştirdiği ancak ilerleme kaydedilemediği ifade edildi.
 
Galatasaray'ın görkemli taraftarı ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynaması nedeniyle bu transferde öne çıkabileceği belirtildi.
 
Real Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın Galatasaray'la anlaşabilirse Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı.
 
Marcelo için gözler yönetim ve teknik heyete çevrilirken Brezilyalı'nın gelme ihtimali dahi taraftarları oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor.
 
Fluminense'den 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp, 101 de asist yaptı.
 
YEDEK OTURMAK İSTEMİYOR
 
Real Madrid'de formasını kaptıran Marcelo bu sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir kez...
 
 
Bu durumdan oldukça rahatsız olan 32 yaşındaki ünlü futbolcunun, yeni bir heyecan aradığı ve Galatasaray'ın da kendisini ısrarlı istemesi halinde İstanbul'a yelken açabileceği ifade edildi.. (Fotomac)

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Etiketler: marcelo galatasaray
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