Galatasaray'dan Mijo Caktas sürprizi

Galatasaray Hajduk Split'le yollarını ayırmaya hazırlanan Mijo Caktas ile ilgileniyor...

16 Mart 2021 Salı - 11:39
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Belhanda ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı.
 
Sarı-kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin Mijo Caktas olduğu iddia edildi. Hırvat basınına göre Galatasaray, Hajduk Split'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın İstanbul'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.
 
Golcü bir orta alan oyuncusu olan Caktas, geçen sezon da 33 maçta rakip ağları 20 kez sarstı. Caktas'ı geçen sezon Trabzonspor da istemişti.

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Etiketler: Mijo Caktas galatasaray
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