Galatasaray'dan Moffi ve Muric atağı

Galatasaray, Lorient'te forma giyen Teerem Moffi ve Rijeka'da oynayan Muric için devreye girdi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:23
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Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılar, iki oyuncuya daha kanca attı. İstanbul ekibi, Fransız Lorient'in 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Terem Moffi ile Hırvatistan'dan Rijeka'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Robert Muric için bastırıyor. Falcao ve Diagne'yi maliyetleri nedeniyle takımda düşünmeyen Aslan'ın bu iki isimle yollarını ayırması halinde Moffi için resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
 
İKİSİ İÇİN DE ŞARTLAR ZORLANACAK
 
Lorient'in Moffi için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı belirtilirken pazarlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor. Rijeka ise 2022'de sözleşmesi bitecek Muric ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı için oyuncuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor. Hırvat ekibin 1.5 milyon Euro istediği oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

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Etiketler: moffi muric galatasaray
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