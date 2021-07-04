Galatasaray'dan Nedim Bajrami bombası! Shaqiri'nin menajeri getiriyor

10 numara arayışlarına devam eden Galatasaray, Empoli'de 39 maçta 7 gol 10 asist yapan Nedim Bajrami için girişimlere başladı.

04 Temmuz 2021 Pazar - 9:52
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Yeni sezon öncesi transferde adından sıkça söz ettirmesi beklenen Galatasaray, Aytaç Kara’nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
 
LİSTEYE NEDIM BAJRAMI GİRDİ
 
Galatasaray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli’de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami’yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

 
FATİH TERİM’DEN ONAY ALINDI
 
Arnavutluk vatandaşı olan genç orta saha, Galatasaray’ın scout ekibi tarafından Fatih Terim’e önerildi ve ardından da oyuncuyu izleyen deneyimli çalıştırıcı; transferin gerçekleşmesine onay verdi.
 
Bu doğrultuda ise sarı-kırmızılı kurmaylar, güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan hücumcuyu mali şartların karşılanabilmesi durumunda kiralama formülü ile sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için harekete geçecek.

 
NEDIM BAJRAMI KİMDİR?
 
İsviçre’nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu, 2019/2020 sezonun başında ise Grasshoppers’tan Empoli’ye transfer oldu.

 
Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen on numara, takımı adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak; Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
 
Öte yandan, Galatasaray’ın transfer etmek istediği oyuncunun Empoli’deki sözleşmesi ise 30 Hazian 2024’te sona eriyor.

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Etiketler: bajrami galatasaray
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