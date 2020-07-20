Galatasaray'dan Nikos Pappas bombası!

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:45
Galatasaray Doğa Sigorta
, Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yenilenmesi sonrası transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. İlk yabancı transferini Alex Hamilton
ile gerçekleştiren Galatasaray
, bu kez Panathinaikos'tan Nikos Pappas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yıldızlarından Aaron Harrison'ı Yunan ekibi Olympiacos'a, Zach Auguste'u da bir başka Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos'a kaptıran Galatasaray, komşudan Nikos Pappas'ın transferini bitirme noktasına geldi.
Kingsport'tan Stelio Kalogeras, Panathinaikos'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Pappas'ın Galatasaray'a transferinin bitmek üzere olduğunu belirtti.
Kariyerinde Panellinios, Bilbao
, Real Madrid
, Kolossos, PAOK, Panionios ve Panathinaikos formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, 2013'te Panionios ile Yunanistan Ligi'nde sayı kralı olmuş ve sonrasında transfer olduğu Panathinaikos ile 7 sezon EuroLeague
macerası vermişti. (Fanatik)