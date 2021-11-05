Galatasaray'dan Nwakaeme bombası!

Galatasaray, Trabzonspor'un henüz sözleşme uzatmadığı yıldız futbolcu Nwakaeme'yi gündemine aldı.

05 Kasım 2021 Cuma - 13:33
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Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.
 
Nwakaeme'nin menajeriye görüşüldü
 
Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.
 
Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.
 
Somut bir sonuç alınamadı
 
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 1989 doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşüldü ancak somut bir sonuç alınamadı. Trabzonspor camiası da yönetimin bir an önce Nwakaeme ile sözleşme yenilemesini bekliyor. Tecrübeli futbolcu da bordo-mavililerle yeniden masaya oturmaya çok yakın. (Ajansspor)

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Etiketler: Nwakaeme trabzonspor galatasaray
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