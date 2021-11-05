Galatasaray'dan Nwakaeme bombası!

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom 'da sirkülasyon devam edecek.

Nwakaeme'nin menajeriye görüşüldü



Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.

Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.

Somut bir sonuç alınamadı

