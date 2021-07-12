Galatasaray'dan Roberto Mancini paylaşımı

Galatasaray, İtalya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna ulaştıran eski teknik direktörü Roberto Mancini'yi tebrik etti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:29
İLGİLİ HABERLER
Leonardo Bonucci hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya tarihine geçti EURO 2020'deki İtalya - İngiltere finalinde Luke Shaw'dan tarihi gol İtalya-İngiltere EURO 2020 finali maç sonucu: 1-1 (penaltılar: 3-2) Fenerbahçe'de Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi Yarmolenko'ya hücüm!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi mağlup ederek kupaya uzatan İtalya'da en büyük pay sahibi kuşkusuz Roberto Mancini oldu.
 
İtalya'nın başına geldikten sonra yenilmez bir takım oluşturan Mancini, ülkesini 53 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.
 
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adamı sarı kırmızılı kulüp unutmadı.
 
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
EURO 2020 finalinde tarihi olay! Damga vurdu, 1 dakika 56 saniye... EURO 2020 finalinde tarihi olay! Damga vurdu, 1 dakika 56 saniye...
Vitor Pereira raporu verdi Fenerbahçe'de 8 futbolcu eşyalarını topladıVitor Pereira raporu verdi Fenerbahçe'de 8 futbolcu eşyalarını topladı EURO 2020'nin en kötü kadrosunu yaptılar ilk 11'e iki Türk yıldızı koydularEURO 2020'nin en kötü kadrosunu yaptılar ilk 11'e iki Türk yıldızı koydular Disiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturduDisiplinsiz tavırları nedeniyle satış listesine kondu Fenerbahçe transfer için masaya oturdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.