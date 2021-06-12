Galatasaray'dan Ryan Bertrand atağı

Sol bek arayışları için çalışmalarına devam eden Galatasaray; Aanholt, Alioski ve Moreno'dan sonra Ryan Bertrand'ı gündemine aldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi - 13:26
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Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
 
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor. Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı. Galatasaray'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.

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Etiketler: Ryan Bertrand Galatasaray
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