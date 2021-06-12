Galatasaray'dan Ryan Bertrand atağı

12 Haziran 2021 Cumartesi - 13:26
Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray
'da hareketlilik sürüyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi. Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig
takımı ilgileniyor. Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı. Galatasaray'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van
Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.