Galatasaray'dan seçim açıklaması!

Galatasaray'ın 26 Aralık'ta yapacağı seçim resmen ertelendi.

27 Kasım 2020 Cuma - 15:32
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Galatasaray'ın 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan seçim resmen ertelendi. İstanbul Valiliği Il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, sarı-kırmızılılara 28 Şubat'a kadar seçim yapamayacaklarını bildirdi.
 
İŞTE GALATASARAY AÇIKLAMASI
 
"Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği Il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile Içişleri Bakanlığı Sivil Toplumla Ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."
 

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