Galatasaray'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Talihsiz...'

Galatasaray Kulübü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı açıklamalarına cevap verdi.

09 Temmuz 2021 Cuma - 13:47
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.
 
Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.
 
Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Etiketler: şenol güneş galatasaray taylan antalyalı
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