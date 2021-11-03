Galatasaray'dan son dakika seyirci açıklaması!

03 Kasım 2021 Çarşamba - 19:24
Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova
maçı için, Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.
Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.
Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa
Ligi E Grubunda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.
Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray
taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.