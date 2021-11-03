Galatasaray'dan son dakika seyirci açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunun reddedildiğini ancak oynanacak olan maçta herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 19:24
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Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.
 
Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.
 
Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubunda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.
 
Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.
 

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